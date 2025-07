Fluminense leva castigo da lei do ex e cai para o Chelsea no Mundial de Clubes

O jogador, contratado durante a disputa do torneio, foi titular pela primeira vez e fez valer a aposta do técnico Enzo Maresca. Com dois golaços – um em cada tempo -, o brasileiro colocou os Blues na grande final. Lá, o time inglês espera PSG (FRA) ou Real Madrid (ESP), que jogam nesta quarta (8/7) pela outra vaga na decisão. O Flu, infelizmente, volta para o Rio de Janeiro, ainda que como melhor brasileiro, Top-4 do Mundo e com mais de R$ 300 milhões no bolso.

Não foi sem muita batalha, mas o Fluminense está eliminado do Mundial de Clubes. Dono de uma campanha invejável, o Tricolor sucumbiu ao Chelsea (ING), nesta terça-feira (8/7), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), caindo nas semifinais após derrota por 2 a 0. O revés foi ainda mais doloroso por conta do autor dos gols: João Pedro, cria de Xerém.

Aos 25′, um lance impressionante. Hércules, titular por conta da suspensão de Martinell e herói contra Inter (ITA) e Al-Hilal (SAU), tabelou com Cano e aproveitou a demora do goleiro Sánchez. Ele tocou por baixo do arqueiro, mas Cucurella, de última hora, surgiu em cima da linha para evitar o empate. Dez minutos depois, outra possível chance para o Fluminense: Chalobah cortou cruzamento com o braço, e, dessa forma, François Letexier (FRA) marcou pênalti. No entanto, após solicitação do VAR, Nicolas Gallo (COL), o francês voltou atrás, considerando que o defensor adotara posição natural do corpo.

João Pedro, titular por conta da suspensão de Delap, ficou com a rebatida de Thiago Silva, engatilhou e mandou no ângulo de Fábio, de fora da área. O jogador, revelado pelo Fluminense e que fazia apenas sua segunda partida na competição, marcou o primeiro com a camisa dos Blues, aos 20′, e se negou a comemorar, erguendo as mãos em forma de respeito ao ex-time.

Sob muito calor em Nova Jersey, os times começaram o jogo se estudando. Assim, o Fluminense deu a posse de bola para os ingleses, que costumam preferir espaços para contra-atacar. Com três zagueiros, o Flu se defendia bem. Até que, afinal, a tal “lei do ex” entrou em campo.

Segundo tempo

Mesmo atrás no placar, Renato Gaúcho não desfez o esquema com três zagueiros. E a primeira chegada foi do Chelsea, aos 3′, com Caicedo tentando a sorte de longe e mandando por cima. Aos 8′, Renato, então, mexeu, colocando Keno no lugar de Thiago Santos (voltando à formação com quatro defensores), e Eve na vaga de Cano, apagado em campo. E o camisa 9 quase marcou em sua primeira participação. Lançado longo, o atacante invadiu a área e chutou de direita para a defesa de Sánchez.

Mas o jogo era mesmo do ex-Fluminense. Com o Flu atrás do placar, Keno partiu para cima, e Renê desperdiçou o chute. No contra-ataque – tudo o que os Blues queriam -, João Pedro foi acionado por Enzo Fernández pela esquerda, disparou e cortou para o pé direito, antes de enfiar o sapato na direção de Fábio. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar, aos 11′. Novamente, JP não comemorou.

A partida ainda marcou, assim, a estreia de Soteldo pelo Fluzão. O baixinho venezuelano, porém, quase foi expulso, levando amarelo por acertar o rosto de Cucurella. Lima, outro que entrou em campo, tentou de longe, mas errou o alvo. Jackson roubou a bola de Ignácio e por pouco não fez o terceiro. Canobbio, Keno, Everaldo (este, de bicicleta) e Lima bem que tentaram nos (longos) acréscimos. A vaga, porém, era mesmo inglesa.