Fábio, do Fluminense, admite Chelsea merecedor da vaga

Experiente arqueiro, dos destaques do Fluzão no Mundial, faz análise da derrota tricolor e afirma: 'Eles foram superiores'

Um dos destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, o goleiro Fábio não foi páreo para João Pedro, cria de Xerém e autor de dois gols na vitória do Chelsea (ING) por 2 a 0, nesta terça-feira (8/7). Ao fim do jogo, o arqueiro lamentou a eliminação na semifinal, mas admitiu a superioridade do time inglês.

Segundo o experiente jogador, de 44 anos, não faltou luta ao Fluminense. No entanto, afirmou que o Chelsea mereceu sair do MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), com a vaga na decisão.