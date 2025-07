Cruzeiro faz 1º tempo irretocável, bate Flu e se classifica para as quartas do Brasileiro Sub-20

Raposa faz 3 a 0 no Castor Cifuentes e aparece em terceiro na tabela, com 32 pontos, se aproximando dos líderes Palmeiras e Bragantino

O Cruzeiro assegurou classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Com um primeiro tempo irretocável, a Raposa marcou três vezes antes do intervalo e derrotou por 3 a 0 o Fluminense no Estádio Castor Cifuentes, em Vila Nova (MG). Rayan abriu o placar no minuto inicial, ampliou poucos minutos depois, e Kaiquy Luz definiu o resultado.

Desse modo, o Tricolor carioca conhece sua sexta derrota na condição de visitante e desperdiça, portanto, a oportunidade de entrar no G8.