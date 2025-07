Corinthians acerta salários atrasados com jogadores e funcionários

Enfrentando dificuldades financeiras, o clube tentou nos últimos dias antecipar receitas para honrar o compromisso com os colaboradores. Contudo, o movimento não deu certo, já que alguns recursos já caíram nos cofres do Alvinegro de forma antecipada e foram usados para pagar outras dívidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na semana passada, o presidente interino do clube, Osmar Stabile, já tinha avisado ao diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que os salários poderiam atrasar. Contudo, não é só o salário que estava em atraso com o elenco.

Afinal, o Corinthians enfrenta dificuldades para honrar outros compromissos, como pagamentos a fornecedores e premiações dos atletas. O elenco masculino, por exemplo, ainda não recebeu o bônus pelo título do Campeonato Paulista. O pagamento de parte da dívida com Memphis Depay também gerou um desconforto por conta de a diretoria apenas acertar as pendências com o holandês e não com todo o elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.