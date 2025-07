Copa do Brasil feminina: confira os duelos da terceira fase da competição

Confronto entre Corinthians e o Cruzeiro, vice-líder e líder do Brasileirão, é o que mais chama atenção. Jogos começam dia 6 de agosto

Nesta terça-feira (8), a CBF realizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Ao todo, 32 times seguem na briga pelo título da competição, sendo divididos em dois grupos com 16 equipes cada. Os confrontos serão em jogo único e acontecerão a partir de 6 de agosto.

Um dos duelos que mais chamam a atenção será entre Cruzeiro e Corinthians, em Minas Gerais. As equipes terminaram a primeira fase do Brasileirão Feminino como vice-líder e líder, respectivamente. O sorteio aconteceu na sede da CBF, na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro — o mesmo local onde a Seleção Feminina, comandada por Arthur Elias, segue a preparação para a Copa América.