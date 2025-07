Botafogo anuncia a contratação do técnico Davide Ancelotti

Filho de Ancelotti assina contrato com o Alvinegro até o fim de 2026 e será auxiliar técnico da Seleção durante da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (8), a contratação de seu novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Davide Ancelotti, filho do técnico da Seleção Brasileiro, que chegou ao Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, pela manhã e assinou contrato até o fim de 2026. Na sequência, o italiano irá se apresentar ao elenco no CT Lonier e iniciar as atividades, ainda na tarde desta terça-feira (8). Ao lado do treinador, chegam também dois assistentes. O espanhol Luís Tevenet e o britânico Andrew Mangan, assim como o preparador físico italiano Luca Guerra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Auxiliar do pai, Carlo Ancelotti, na Seleção Brasileira, o profissional possui passagens por Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Napoli e Everton. Nesse sentido, agora, ele terá a primeira oportunidade de assumir uma equipe, aos 35 anos, no lugar do português Renato Paiva. A CBF, por sua vez, desejou boa sorte a Davide em seu trabalho pelo Glorioso. Por outro lado, ele retornará ao Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2026, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá. “Davide Ancelotti está liberado de suas funções na comissão técnica da Seleção Brasileira e, em comum acordo entre as partes, será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da FIFA de 2026.”, publicou.