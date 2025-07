Apesar da crise, presidente nega mudança no comando do futebol do Flamengo

O veto de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, à contratação de Mikey Johnston causou uma crise interna, que envolve o diretor executivo de futebol José Boto. Contudo, o mandatário negou a intenção de mudança no departamento ou qualquer chance da saída imediata do profissional na sequência da temporada. A informação é do portal “Uol”

“Eu jamais pensei em trocar o comando do futebol do Flamengo”, disse Bap ao jornalista Paulo Vinicius Coelho (PVC) em seu blog no site ‘Uol’.