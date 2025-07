Verratti é apresentado pelo Al Duhail e segue no futebol do Qatar

Marco Verratti foi oficialmente apresentado como novo jogador do Al Duhail nesta segunda-feira, dando início à sua segunda passagem pelo futebol do Qatar. Aos 32 anos, o meio-campista italiano chegou ao clube após encerrar sua etapa no Al Arabi. Lá, atuou na última temporada e marcou quatro gols, além de distribuir quatro assistências em 19 jogos.

