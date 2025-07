Vegetti, do Vasco, destaca treinos antes de volta aos gramados: ‘Alinhar ideias’

Em meio à reta final do Mundial de Clubes, o Vasco se prepara para voltar a campo no calendário do futebol brasileiro. Assim, no próximo sábado (12), a equipe carioca faz o clássico com o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha. Vegetti falou sobre a importância deste período de treinos, no CT Moacyr Barbosa, e da sintonia com o técnico Fernando Diniz.

“A preparação tem sido muito boa nesses dias. Depois de um período de férias, retornamos com muita vontade de trabalhar para evoluirmos na retomada dos jogos. A intertemporada será fundamental para alinharmos as ideias com a Comissão Técnica. A cada dia que passa, temos mais sintonia com o Fernando Diniz”, disse, em entrevista à Betfair, uma das patrocinadoras do clube.

Por fim, no momento, o time ocupa a 13ª colocação, com 13 pontos, no Campeonato Brasileiro. Além disso, está vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos playoffs da Sul-Americana, quando enfrentará CSA e Independiente Del Valle, respectivamente.

“Estamos classificados nas Copas e conseguimos uma ótima vitória no último jogo do Brasileirão (contra o São Paulo). Com a chegada do Fernando Diniz, a mentalidade é sempre evoluir para conseguir os resultados. Vamos trabalhar duro para um segundo semestre de conquistas em campo”, finalizou.