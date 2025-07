Vasco acena para possível parceria de intercâmbio de atletas com clube do Vietnã

Primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, visita São Januário e possível acordo com o Hanoi Football Club será analisado pela SAF

O Vasco recebeu uma visita inusitada, no último sábado (5), em São Januário. Nesse sentido, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, esteve junto de sua comitiva e fez um tour guiado às dependências do estádio. O político está no Rio de Janeiro para participar do encontro da cúpula do BRICS. A informação é do portal “ge”.

No entanto, engana-se quem ache que o episódio foi aleatório, sendo apenas um passeio. Afinal, com a visita, o Cruz-Maltino passou a discutir a possibilidade de uma parceria com o clube vietnamita Hanoi Football Club, que disputa a primeira divisão no país asiático.