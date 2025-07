Torcedores do Fluminense dão carona à família de Beraldo até Nova Iorque

Familiares do zagueiro do PSG teve problemas com voo, assim como os tricolores / Crédito: Jogada 10

Uma história inusitada uniu Fluminense e Paris Saint-Germain, da França, na véspera da semifinal do Mundial de Clubes. Afinal, em razão de problemas com voo, tricolores resolveram encarar uma viagem de quatro horas de carro de Washington à Nova Iorque. Contudo, o curioso é que eles deram carona para a família do zagueiro Beraldo, que joga no time francês. Eduardo, Leonardo Albuquerque e Ana Helena embarcaram para os Estados Unidos com o sonho de ver o Fluminense conquistar o título mundial. O trio de tricolores saiu do Brasil rumo à Nova Iorque, com conexão com Washington. Contudo, a saída atrasou três horas, o que fez com que perdessem a conexão.