Thiago Silva, do Fluminense, analisa reencontro com o Chelsea: ‘Ajudar nos detalhes’

“A expectativa é grande, a apreensão é grande, a ansiedade é grande para eu enfrentá-los em uma semifinal de Copa do Mundo. Procurando ajudar a comissão técnica nos detalhezinhos interessantes, coisa que vai ficar entre a gente. Eu estava falando ali recentemente que eu tive pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos, aí fui nos treinos, enfim. É claro que a gente também não pode abrir muita coisa, mas a gente está preparado para esse confronto. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Sendo quem for do outro lado, eu acho que o Fluminense hoje tem uma torcida especial, tem uma aura especial. Espero que isso possa funcionar amanhã também”, disse.

“Eu não conheço tanto o Maresca (técnico do Chelsea), mas conheço muitos atletas ali, falo praticamente toda semana com eles, alguns são bem próximos de mim. Eu fico feliz desse enfrentamento, vai ser um dia especial para mim, mas será ainda mais especial se a gente conseguir a classificação”, completou.

Identificação e história no futebol

O zagueiro, de 40 anos, teve uma carreira de sucesso na Europa. Assim, ele foi i capitão de três dos quatro times semifinalistas (PSG, Chelsea e Fluminense) e só não atuou com a camisa do Real Madrid.