Técnico do Chelsea rechaça favoritismo contra o Fluminense

Enzo Maresca fala à imprensa na véspera do duelo entre as equipes, pela semifinal do Mundial de Clubes; italiano elogia Renato Gaúcho / Crédito: Jogada 10

O técnico do Chelsea (ING), Enzo Maresca, falou à imprensa nesta segunda-feira (7/7), véspera do confronto de seu time contra o Fluminense, nesta terça (8/7), pela semifinal do Mundial de Clubes. Assim, após o último treino antes do prélio, o italiano rechaçou o favoritismo para o lado dos Blues, afirmando que os times chegam em igualdade de condições. “O ponto mais forte do Fluminense é um treinador de muita experiência e jogadores muito bons, como o Arias e o Cano. Toda partida é difícil nesta competição, que está quase chegando em seu final. Não há favoritos neste momento do torneio”, rechaçou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Thiago Silva, do Fluminense, analisa reencontro com o Chelsea: ‘Ajudar nos detalhes’ Além disso, Maresca elogiou o time do Fluminense. Ele, então, dedicou algumas palavras para falar sobre o técnico Renato Gaúcho. “O Renato (Gaúcho) é um técnico muito experiente, tem muitos anos no futebol. Assisti mais aos jogos dele quando estava no Grêmio, mas não tanto agora no Fluminense. Ele tem um estilo muito claro e, nessa etapa do campeonato, qualquer jogo será difícil”, afirmou. Técnico do Chelsea fala sobre brasileiros Maresca seguiu, falando sobre a qualidade do futebol brasileiro, que surpreendeu a muita gente durante o Mundial. Ele voltou a citar o Grêmio, único dos citados que não disputou esta edição do torneio.

“Duas coisas estão muito claras sobre os adversários brasileiros. A primeira é a qualidade do jogador brasileiro. É, provavelmente, a melhor possível. A segunda é a energia que vocês (brasileiros) têm nesses momentos. O nível é o maior possível. Sempre tive respeito pelo Brasil, é um dos melhores países, se não o melhor do mundo quando falamos de futebol. Nesta Copa, entre Palmeiras, Flamengo e Fluminense estou assistindo a vários jogos do futebol brasileiro. Agora, tenho assistido jogos do Grêmio, então tenho aprendido bastante”, revelou. Perguntado sobre a diferença de idades do elenco, o técnico do Chelsea afirmou estar acostumado a enfrentar equipes mais velhas. Afinal, os Blues eram o time mais jovem da Premier League. Pelo lado do Fluminense, Fábio (44 anos) e Thiago Silva (40) chamam a atenção pela experiência. “Acho que há prós e contras. Nós jogamos toda uma temporada sendo os mais jovens da Premier League, tivemos rivais experientes e vencemos e perdemos. Amanhã (terça), será a mesma coisa. Somos talvez o time mais jovem, vamos enfrentar alguns jogadores de idade mais avançada e será um desafio para nós”, avaliou.