Será que dá? Neymar responde internauta sobre filhas ‘torrarem’ sua fortuna de R$ 5 bilhões

Jogador tem quatro filhos, sendo três meninas com idade próxima; Terceira nasceu no último sábado

No entanto, Neymar também tem outra filha fora do casamento: Helena, que completou um ano na última quinta-feira (3). Ela é fruto relacionamento do jogador com Amanda Kimberlly. Dessa forma, as três filhas do camisa 10 do Santos têm idades próximas e vão crescer juntas. Apesar de Helena não morar com o jogador, ele vem tentando manter as famílias próximas.

O final de semana marcou o nascimento de Mel, terceira filha de Neymar – e a caçula dos quatro. Ela nasceu na madrugada do último sábado (5), em São Paulo, e é a segunda filha do jogador com Bruna Biancardi. Eles também são pais de Mavie, de 1 ano e 9 meses.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, um internauta fez um desejo inusitado usando as filhas do craque no X, antigo Twitter – e a publicação também foi parar no Instagram. Com uma montagem em que aparece as três filhas, ele escreveu: “Eu quero tanto que elas sejam amigas, unidas e que gastem todo dinheiro de Neymar”.

Ao ver a publicação, o jogador não se segurou e deixou um comentário: “Vão ter que fazer força viu”.

Vale ressaltar, portanto, que além das três meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, logo no início da sua carreira.