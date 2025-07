Scarpa avalia treinos e define sequência do Atlético após a pausa como ‘sinistra’

A pausa no calendário do futebol brasileiro está terminando. No próximo fim de semana, o Campeonato Brasileiro está de volta e o primeiro confronto do Atlético Mineiro é o Bahia. Gustavo Scarpa, um dos principais nomes do elenco, já está de olho nas próximas partidas do Galo na temporada. Aliás, ele avaliou como ‘sinistra’ a sequência da equipe entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

“É uma sequência sinistra de jogos, um calendário apertado nesse ano atípico. Mas é o que temos. Tem que se preparar e confiar no trabalho do pessoal fisiologia e da preparação física, que está tentando se ajustar ao calendário maluco”, disse.