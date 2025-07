Santos cobra posição da CBF e não deseja adiar clássico contra o Palmeiras

Embate está previsto para acontecer no próximo domingo, mas entidade cogita adiar o confronto por conta da participação do Verdão no Mundial

A partida entre Santos e Palmeiras ainda segue como uma incógnita, mas o Peixe tem a intenção de realizar o confronto o quanto antes possível. O embate está marcado para o próximo domingo (13/7), na Vila Belmiro, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, por conta da participação alviverde no Mundial de Clubes, o embate segue como ”à definir”.

A CBF cogita adiar esta partida por conta do Palmeiras ter retornado apenas nesta semana para o Brasil e não teria tempo hábil entre descansos e treinamentos para se preparar para o clássico. Apesar da possibilidade, a entidade ainda não confirmou que a data desta partida. O Santos, por sua vez, deseja que ela aconteça no dia previsto.

O técnico Cleber Xavier, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmou que o Santos já não conta com o clássico para o dia 13. A preparação é feita para o Flamengo, no dia 16 de julho, também na Vila Belmiro. Contudo, o Peixe ficou muito descontente com o que foi prometido pela CBF e tenta reclamar com a entidade.

O Santos trabalhava com a informação que o clássico aconteceria no dia 13 de julho, caso o Palmeiras caísse no Mundial de Clubes nas quartas de final, para o Chelsea. O que justamente aconteceu na última sexta-feira (04/7), quando o Verdão acabou derrotado por 2 a 1 para os ingleses.

Contudo, a CBF decidiu pelo adiamento, mesmo com o elenco do Verdão já no Brasil e tempo hábil para a realização da partida. A diretoria do Peixe, aliás, procurou Samir Xaud, presidente da entidade brasileira, para questionar a mudança. O mandatário, por sua vez, disse desconhecer o adiamento do embate. Quem praticamente confirmou a mudança de data foi Julio Avellar, diretor de competições.