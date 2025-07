Renato elogia Chelsea e ‘desafia’ jornalistas: ‘Se garantem?’

Técnico do Fluminense faz suspense quanto à escalação e brinca com profissionais da imprensa; Renato também cita João Pedro, ex-Flu

Além de pregar respeito ao Chelsea e falar sobre “fazer história” no Mundial de Clubes , o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, abordou outros temas sobre a participação do Tricolor na competição e a partida da semifinal, marcada para esta terça-feira (8/7).

Sobre o Chelsea, Renato foi só elogios. No entanto, ele deu mais ênfase à parte ofensiva dos londrinos. Renato citou, inclusive, o ex-atacante do Fluminense, João Pedro, que estreou durante a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, nas quartas de final, na última sexta (4/7).

“Muita gente gosta de criticar, de falar de parte tática, mas a pergunta que faço é: quantos de vocês entendem de parte tática para criticar os treinadores? Será que vocês entendem tanto assim de tática? Será que entendem mais que um treinador? A gente convive com os jogadores quase 24 horas por dia. Essa pergunta vocês têm que fazer também porque é muito fácil criticar. Quando sai uma escalação vocês têm que dar uma opinião antes de começar o jogo. ‘Ah, não vai dar certo por isso’. Porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Terminou o jogo e ganhou: ‘ele acertou na escalação, o esquema foi muito bom’. Perdeu o jogo: ‘errou no esquema, escalou mal’. Aí fica muito fácil. Será que se pegarmos alguns de vocês e uns quatro ou cinco treinadores, ao vivo, e discutir parte tática e nós, treinadores, perguntarmos a vocês sobre tática… Vocês se garantem?”, indagou Renato.

Por fim, o técnico fez suspense acerca da tática e escalação que utilizará nesta terça.

“Em relação ao esquema que vou colocar em campo amanhã (terça), vocês vão ver no momento. Estou conversando com meu grupo, com os líderes, e achamos que foi a melhor forma para neutralizar essas jogadas do Chelsea”, encerrou.