Primeiro contato de Mavie e Mel, segunda filha de Neymar e Bruna, viraliza na web

Bruna deu à luz a Mel, no último sábado (5). Parto contou com a presença de Neymar, Mavie, familiares e amigos

A ansiedade de Neymar e Bruna Biancardi com a chegada de Mel terminou no último sábado (5). O parto da segunda filha do casal ocorreu no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. A primeira interação entre Mavie e a irmã virou destaque. Afinal, a filha mais velha do relacionamento entre o craque e a influenciadora protegeu a nova integrante da família, além de enchê-la com carinhos. A atitude causou repercussão entre internautas.

Familiares e amigos do casal estiveram presentes no hospital para acompanhar o parto de Mel. Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a segunda gravidez durante a comemoração do Natal no ano passado. Mais recentemente, a influenciadora sinalizou que chegou a um consenso com o camisa 10 do Santos para não realizar uma festa para celebrar os dois anos de Mavie.