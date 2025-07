Palmeiras volta ao Brasil com foco em reforçar seu sistema ofensivo

O Palmeiras tenta virar a página após a queda no Mundial de Clubes e dar sequência para o restante da temporada. A equipe voltou ao Brasil no último sábado (05/7) e já pensa na sequência do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Abel Ferreira terá alguns problemas. Principalmente no setor ofensivo.

Isso porque Estêvão se despediu do clube após a participação do Verdão no Mundial de Clubes. O jovem jogador vai defender o Chelsea, da Inglaterra, justamente a equipe que eliminou o Palmeiras da competição. Ele permaneceu com os ingleses no Estados Unidos para começar a se adaptar com seu novo time e sequer voltou para o Brasil.

Outro desfalque é Paulinho. O atacante passará por uma nova cirurgia na canela direita após ainda sofrer com muitas dores no local após o procedimento realizado no final do ano passado. A previsão para ele voltar a jogar é apenas no ano que vem. Além dos dois, Murilo também sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o Mundial e não tem previsão de retorno.

“Vamos trabalhar nossa equipe, não temos uma bola mágica na mão”, disse Abel, após a queda para o Chelsea.

Contudo, o treinador já avisou a diretoria que vai precisar de reforços. O Verdão tenta agilizar as conversas por Ramón Sosa, do Nottingham Forest, da Inglaterra. O Palmeiras está disposto a pagar até R$70 milhões para ter o jogador no seu elenco. Outros nomes também podem aparecer no radar nos próximos dias.