Musiala passa por cirurgia após fratura e desfalca o Bayern por alguns meses

Meia de 22 anos se machucou em choque com Donnarumma no Mundial de Clubes e inicia recuperação nesta semana

Jamal Musiala, meio-campista do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (7) após fraturar a fíbula da perna esquerda. A lesão aconteceu no fim do primeiro tempo da partida contra o PSG, válida pelo Mundial de Clubes, depois de uma luxação no tornozelo.

“Jamal Musiala foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida após retornar do Mundial de Clubes”, informou o Bayern em comunicado oficial.