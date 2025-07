Materazzi exalta desempenho de Freytes, do Fluminense: ‘Rápido, forte, técnico’

Campeão da copa do Mundo de 2006 com a Itália, ex-jogador escolhe atleta como principal destaque do Tricolor na campanha do Mundial / Crédito: Jogada 10

Com o esquema de três zagueiros do Fluminense, Freytes subiu de produção no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e tem chamado a atenção de uma estrela do futebol mundial. Afinal, Marco Materazzi. campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Itália, escolheu o argentino como principal destaque do Tricolor no torneio da Fifa. “Para mim, o jogador que mais me impressionou na defesa (do Fluminense) foi o Freytes. Porque eu o vi jogando contra o Ulsan e ele é muito bom defensor. Rápido, forte, técnico”, afirmou, em entrevista à ESPN Brasil.