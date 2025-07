Luiz Pereira manda a real sobre Neymar e o futebol brasileiro: ‘Falta humildade’

Ídolo do Palmeiras abiu o jogo sobre temas polêmicos durante o programa Cara a Cara, do canal Voz do Esporte, no Youtube / Crédito: Jogada 10

Durante participação no programa Cara a Cara, do canal Voz do Esporte, no YouTube, Luiz Pereira, ex-zagueiro da Seleção Brasileira e ídolo do Palmeiras, usou de sua franqueza para avaliar o atual cenário do futebol nacional — e de suas referências. Para ele, a raiz do problema está na “falta de humildade” dos atletas brasileiros, sobretudo diante do avanço técnico e tático dos europeus. “E o europeu está muito à frente”, alertou o ex-defensor, que também ressaltou o excesso de confiança do futebol nacional após as conquistas do passado. “O Brasil, quando foi campeão mundial, achou que ficaria sempre como o melhor. E, de fato, era. Só que o pessoal de fora está aprendendo. Aprenderam”, pontuou.

Pereira citou como exemplo o atual mercado de transferências, que atrai jovens talentos como Estêvão e Fábio diretamente para clubes europeus. "Eles vêm ao Brasil, pegam jogadores novos, trazem para cá. Eles ensinam. Hoje em dia, em toda a Europa, tem brasileiro. Por isso". O ex-jogador acredita que o caminho para retomada se inicia, sobretudo, em rever as atitudes. "Os jogadores brasileiros têm que, novamente, voltar à humildade. E falar: 'Eu tenho que aprender, não sei tudo. Tenho que treinar mais'.". Conforme sua análise, a ausência dessa postura prejudica o entrosamento coletivo e limita o desempenho técnico. Vídeo Aposta em Neymar? Luiz Pereira adotou um tom respeitoso ao referir-se a Neymar, mas igualmente cobrou equilíbrio nas decisões da carreira. "Pelo que vejo, é um grande jogador. Ultimamente teve essa série de contusões que o prejudicou. Ou talvez não houve aquele respeito com o treinador", disse. "Ai o treinador acaba escolhendo por outra opção, sabe? Têm as lesões também. A contusão do jogador, muitas vezes, não dá aquela tranquilidade de voltar no dia certo. Quer antecipar, aí se prejudica", prosseguiu Pereira.

Apesar das cobranças, Luiz manteve a confiança no potencial do atacante. “Acredito muito no futebol brasileiro. Acredito no Neymar. Com o novo contrato no Santos até o final do ano, esperamos que ele possa demonstrar um grande campeonato. Se Deus quiser, possa nos dar uma força maior para conquistar o Mundial”. Ida ao PSG Questionado sobre a polêmica transferência do atacante para o Paris Saint-Germain, após sua saída do Barcelona, Luiz Pereira evitou classificar a decisão como equivocada. No entanto, argumentou que a competição por protagonismo no clube francês foi intensa. “Ele encontrou grandes jogadores. Talvez acontecesse o mesmo no Real Madrid. Lá ele já estava com o Mbappé, outros do mesmo nível. E tem o Vinícius, o Rodrygo…”, comentou. Inclusive, destacou a postura do jovem atacante merengue:

“Rodrygo joga para a equipe. Eu gosto dele. E têm outros que talvez jogassem para a galeria. Eu, na minha equipe, gostaria de ter um jogador que jogasse para a minha equipe”, concluiu sobre o tema. Elogios a Gustavo Gómez e sonho palmeirense Ainda no programa, Luiz Pereira também falou sobre o momento do Palmeiras, evitando comparações diretas com Gustavo Gómez, mas enaltecendo o capitão alviverde. “Joguei com grandes jogadores. No Mundial de 70, tinha craques que não era brincadeira. E eu tive o prazer de jogar contra eles”. O ex-zagueiro reconheceu que o número de ídolos diminuiu nos dias atuais, embora tenha observado potencial em atletas como Gómez. “Quero parabenizar o paraguaio. Está mostrando que é um grande ídolo. Faz de tudo pelo nosso querido Palmeiras”.