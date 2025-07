Lucas Ferreira tem pequena lesão muscular e será reavaliado no São Paulo

Atacante não participou do jogo-treino entre os profissionais e a equipe sub-20 e vira dúvida para o duelo contra o Flamengo

O atacante Lucas Ferreira, do São Paulo, foi diagnosticado com uma pequena lesão muscular e será reavaliado nesta segunda-feira (07/7) pelo departamento médico do clube. Ele ficou fora do jogo-treino contra a equipe sub-20, onde o time profissional venceu por 6 a 0.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele passará por uma avaliação neste retorno do elenco aos treinamentos, mas o Tricolor não acredita que a lesão não seja muito séria. Contudo, o São Paulo ainda não sabe se ele estará à disposição do técnico Hernán Crespo para o duelo contra o Flamengo, dia 12 de julho, pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Ferreira neste ano pelo São Paulo

Lucas Ferreira soma 22 jogos, um gol e uma assistência na temporada. Ele recentemente renovou o vínculo com o São Paulo até 2029, e afastou qualquer interesse dos europeus neste momento. Além disso, o atacante foi para a pausa do Mundial como titular do Tricolor e vinha sendo uma das peças mais utilizadas por Luis Zubeldía nos últimos jogos.

Ele também aproveitou o grande número de lesões para mostrar seu futebol entre os profissionais. Afinal, Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar se lesionaram nos últimos meses, abrindo espaço para os garotos da base.

Agora, o jovem jogador terá que convencer o técnico Hernán Crespo que ainda pode ser titular e importante na equipe para o restante da temporada. Antes, o atacante precisará se recuperar desta pequena lesão e voltar a ser opção para o treinador argentino.