José Boto vive primeira grande turbulência no Flamengo

Avaliações de elenco e do mercado geram desgaste ao diretor de futebol e aumento da pressão política e entre jogadores / Crédito: Jogada 10

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto vive sua primeira turbulência no cargo no clube carioca. O dirigente está sendo questionado internamente e viu uma negociação que fechou ser desfeita por conta de pressão política e resistência da torcida. Afinal, o Flamengo desistiu da contratação de Mikey Johnston, atacante do West Bromwich. O clube pagaria 5 milhões de libras (quase R$ 37 milhões) para contratar o jogador da segunda divisão da liga inglesa. No entanto, o presidente Bap brecou a contratação. É, aliás, a primeira vez que o mandatário age em uma negociação do português, que até então tinha carta branca para atuar no futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As entrevistas de José Boto, especialmente para mídia estrangeira, também já causaram certo incômodo no clube. Em declaração para um jornal italiano, ele afirmou que gostaria de ver Vlahovic, da Juventus no Flamengo. O atacante, aliás, deixava Pedro no banco nos tempos da Fiorentina. Posteriormente, o jornalista Mauro Cézar Pereira publicou uma informação de que o Flamengo toparia vender o atacante Pedro. O profissional publicou prints da conversa com uma pessoa ligada ao futebol do Rubro-Negro. O nome, que não teve identificação, afirmou que o clube aceitaria uma negociação de 15 milhões de euros. O presidente do Flamengo, então, agiu nos bastidores e deixou claro que nunca conversou com Boto e ninguém do futebol sobre uma possível venda de Pedro. A saída de Gerson também não foi vista como positiva entre os jogadores. O camisa 8, afinal, era referência dentro de campo por sua liderança. A condução para tratar da situação gerou reprovação de nomes importantes do elenco rubro-negro.