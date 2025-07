Internacional conclui troca de telões do Beira-Rio

Colorado já vai utilizar painéis mais tecnológicos na partida contra o Vitória, no próximo sábado (12), na retomada do Campeonato Brasileiro

O Internacional concluiu, nesta segunda-feira (7), a troca de telões do Beira-Rio, realizada durante a pausa no calendário para a disputa do Mundial de Clubes. O torcedor colorado já pode conferir a novidade na partida contra o Vitória, no próximo sábado, na volta do Campeonato Brasileiro.

“A modernização dos telões do Estádio Beira-Rio é um passo importante para o Internacional, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação. Em parceria com a Imply e a Brio, estamos investindo em tecnologia de altíssima definição, três vezes superior ao padrão exigido pela Fifa, o que elevará a experiência da nossa torcida a um novo patamar”, destacou André Dalto, vice-presidente de Administração do Inter.