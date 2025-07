Igor Vinícius é apresentado no Santos e explica retorno: ‘Mexeu com o coração’

Lateral-direito rescindiu contrato com o São Paulo para voltar ao clube que atuou na base e explicou também o histórico de lesões na carreira / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou nesta segunda-feira (07/7), o lateral-direito Igor Vinícius. O jogador de 28 anos firmou vínculo com o Peixe até 30 de junho de 2028 e vestirá a camisa de número 18. Contudo, o que mais chamou a atenção na chegada do atleta na Vila Belmiro, foi sua rescisão com o rival do clube, São Paulo. Segundo ele, o interesse do Peixe pesou na decisão.

Fiquei muito tempo no São Paulo. Foram seis anos e meio. Surgiu a oportunidade de buscar novos desafios. Quando o Santos demonstrou interesse no meu retorno, não pensei duas vezes. Tinham outras opções, mas o Santos mexeu com meu coração. Clube onde fui criado. Poder estar de volta significa muito para mim. Espero representar muito bem", disse Igor Vinícius. Contudo, o lateral chega na Vila Belmiro com um grande histórico de lesões que impediram ele de ter uma sequência no rival. Mas na visão do jogador, ele teve apenas uma contusão séria, no púbis, em 2023. "Eu tive uma lesão séria na carreira, em 2023, no púbis, onde fiz uma cirurgia e não resolveu. Ali eu posterguei para voltar, tive que fazer nova cirurgia e passei por nove meses de recuperação. Foi uma lesão séria. Nem considero como séria porque é uma cirurgia simples, mas no meu caso, infelizmente, não aconteceu conforme esperada", contou o lateral, que seguiu. "Outras foram lesões normais, como qualquer jogador tem. Tenho características de intensidade no meu jogo. No futebol brasileiro, com tantos jogos, você acaba tendo uma lesão ou outra. Mas eu sou um cara que me cuido muito mais agora, justamente por causa dessa lesão no púbis. Me preocupo muito com parte física e alimentação. Espero não ter lesões, jogar muitas partidas e estar à disposição do clube", completou.

Veja outras respostas de Igor Vinícius Conversas com Cleber Xavier Conversa tem sido tranquila. Forma de jogar é parecida com o que eu jogava no São Paulo. Não terei dificuldades de entender a forma. Gosta, às vezes, que o lateral faça linha de três. Outras vezes mais ofensivo, como ala. Aliás, a primeira semana de trabalho foi muito produtiva. Estou pegando a forma deles jogarem e com o dia a dia vamos nos adaptando melhor. Pressão por resolução na lateral direita

Me sinto pronto. A partir do momento que você veste a camisa do Santos você sempre estará pressionado. Historicamente é um clube que sempre briga por títulos, na parte de cima da tabela. Me sinto muito preparado. Foram seis anos e meio no São Paulo e agora tenho esse desafio importante. Espero dar alegrias e convencer o torcedor sempre que entrar em campo. Sentimento de voltar Morei debaixo das arquibancadas. Via os jogadores dando coletiva aqui e imaginava se teria essa oportunidade. Estou feliz de estar aqui. É um sentimento legal, muito bom estar de volta. Além disso, também é um desafio importante na carreira.