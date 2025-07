Héctor Hernández não se firma no Corinthians e pode ganhar concorrente

Espanhol tenta engatar uma sequência e mostrar que pode ser o homem gol do Timão, enquanto diretoria negocia com outro centroavante

Contratado para competir por uma vaga no ataque, o centroavante Héctor Hernández não conseguiu se firmar no Corinthians. O espanhol chegou a receber algumas oportunidades no começo do ano, mas não conseguiu engatar uma sequência. Para piorar, o jogador pode ver a concorrência aumentar nos próximos dias.

Isso porque o Timão está avaliando a contratação de Carlos Vinícius. O centroavante está livre no mercado após encerrar seu contrato com o Fulham, da Inglaterra. A diretora ainda discute abrir conversas com o jogador, que chegaria para ser um substituto imediato de Yuri Alberto. Assim, Héctor Hernández teria ainda menos espaço.

Héctor chegou ao Corinthians em agosto do ano passado para, inicialmente, ser o reserva de Yuri Alberto. Contudo, ele pouco foi utilizado por Ramón Díaz, que optava por outros nomes como Romero e até mesmo Talles Magno no setor. No começo do ano o cenário seguiu o mesmo, com o jogador sendo utilizado no final das partidas ou quando o técnico argentino optava por uma escalação com reservas.

A maior sequência do atacante em 2025 foi em abril. Héctor Hernández esteve em campo em cinco jogos consecutivos, contra Vasco, América de Cali-COL, Palmeiras, Fluminense e Sport. Contudo, em todas as partidas ele entrou nos minutos finais e não teve tempo para desempenhar seu futebol.

Com Dorival Júnior o atacante passou a ter mais oportunidades como titular do Corinthians, justamente em razão do rodízio promovido pelo treinador. Entretanto, as grandes atuações não vieram. Ele até chegou a marcar na primeira partida do treinador no comando do Alvinegro, mas parou por ali.