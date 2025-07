Grêmio x São José: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória sobre o Zequinha dá ao Imortal o quinto título em sua história na Recopa Gaúcha. Decisão ocorre na Arena, nesta terça (8) / Crédito: Jogada 10

O Grêmio terá a sua segunda decisão na temporada ao enfrentar o São José, na Arena, às 19h30, nesta terça-feira (8). No caso, será a final da Recopa Gaúcha, que marcará o encontro do campeão estadual no ano passado, o Imortal, e o vencedor da edição passada da Copa FGF, o Zequinha. O Tricolor, aliás, é o maior vencedor do torneio, com quatro conquistas e o São José levantou o troféu em 2018 ao superar o Novo Hamburgo. Inclusive, a decisão do campeão será em jogo único.

A partir deste compromisso, será necessário realizar a biometria facial para acessar a Arena. Por sinal, o reconhecimento facial será a única maneira para entrar no estádio, conforme a Lei Geral do Esporte nº 14.597/2023. Deste modo, para realizar o cadastro, entre no site https://torcedor.arenapoa.com.br/cadastro-bio-facial e depois adquira seu ingresso. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, no sistema pay-per-view, a partir das 19h10. Como chega o Grêmio O Imortal passa por um período de 25 dias sem jogos durante a paralisação na temporada para a disputa do Mundial de Clubes. Após dez dias de recesso, aliás, os jogadores iniciaram a intertemporada vencendo o Aimoré por 5 a 1, em jogo-treino no CT Luiz Carvalho na última semana.

A decisão da Recopa Gaúcha será o único teste oficial do Grêmio antes da volta dos compromissos da segunda parte da temporada. Anteriormente à parada nos jogos, o Tricolor gaúcho engatou uma sequência de três partidas sem perder no Campeonato Brasileiro e teve êxito na missão de deixar a zona de rebaixamento. Como chega o São José Em cenário distinto, o Zequinha não teve descanso durante a disputa do Mundial de Clubes. Afinal, o time focou em disputar a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro e se encontra na terceira colocação do Grupo 8, com 19 pontos. Em 11 rodadas da competição, até o momento, o São José acumula cinco vitórias, quatro empates e somente duas derrotas, ambas para o Guarany de Bagé. O técnico Sandro Resende ainda conta com dúvidas na lateral esquerda entre Dumas e Jadsom. Além disso, a indefinição também se estende para o meio de campo, com a disputa entre Venício e Estevão.