Grêmio organiza evento inspirado na Kings League

Departamento de marketing do Tricolor Gaúcho pretende aproximar a marca do clube à nova geração de torcedores

O Grêmio está organizando uma competição similar a Kings League no próximo mês chamado ‘Grêmio’s League’. O evento está previsto para acontecer no dia 2 de agosto, no Centro de Treinamento Parque Cristal, na zona sul de Porto Alegre, sede da Escola de Futebol do Tricolor. A ideia é simular um torneio parecido com a que está ganhando a atenção dos jovens nos últimos meses.

O clube publicou um teaser sobre a iniciativa nas redes sociais. O evento vai mais de dez horas e contará com a presença de ex-jogadores, ídolos e influenciadores ligados ao Imortal. Os torcedores também terão a chance de jogar, além de assistir a todos os jogos. A ideia do Grêmio é montar até seis times para a competição.

A Grêmio’s League é uma iniciativa do departamento de marketing do Tricolor e pretende aproximar a marca do clube à nova geração de torcedores, criando uma alternativa de entretenimento. O Imortal ainda vem definindo os últimos detalhes, mas vem preferindo adotar o mistério em relação ao torneio.

O que se sabe é que a Grêmio’s League terá as mesmas regras da Kings League. Serão duas equipes se enfrentando em uma partida com dois tempos de 20 minutos. Além disso, o Tricolor Gaúcho também deve adaptar algumas regras como as cartas especiais e o pênalti do presidente.

Aliás, um dos destaques da modalidade é Kelvin Oliveira, que passou justamente pelo Grêmio, treinou com Suárez no elenco principal e chegou a jogar a Série C pelo São José-RS.