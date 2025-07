Goiás e Criciúma se enfrentam em duelo de opostos na Série B

Em duelo em lados opostos da tabela, Goiás e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Serrinha, pela 15ª rodada da Série B. Afinal, o Esmeraldino busca a vitória para recuperar a liderança, enquanto o Tigre tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Goiás e Criciúma já se enfrentaram 30 vezes na história. Contudo, apesar do momento ruim neste ano, o Tigre leva vantagem no histórico do confronto. Afinal, soma 14 vitórias, enquanto o Esmeraldino tem nove. Além disso, as equipes empataram em sete oportunidades.