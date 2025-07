Formiga vê diferença em jogadoras que atuam fora do país e elogia Arthur Elias e CBF

Ex-jogadora faz alerta de modo geral para nova geração no futebol e afirma que atletas precisam estar alinhados com comissão técnica

Formiga, uma das principais jogadores do futebol feminino do Brasil, durante uma participação especial no programa Terra Bolistas desta segunda-feira (7), no Terra, fez um alerta para a nova geração do futebol no país.

“A cobrança tem que existir sempre, depender do nível que está o futebol, seja feminino ou masculino, falar no geral. E essa nova geração tem que saber lidar com as críticas, tentar absorver da melhor maneira possível, é claro que com as críticas que a gente melhora as coisas estão erradas e a gente vê uma evolução”, disse.