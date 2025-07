Fluminense deve manter três zagueiros contra o Chelsea; veja o provável time

Mesmo com Freytes suspenso, Renato Gaúcho seguirá com esquema das últimas partidas; veja quem substitui o zagueiro e Martinelli

O Fluminense ainda conta com dúvidas para escalar o time que enfrentará o Chelsea (ING), pela semifinal do Mundial de Clubes, nesta terça-feira (8/7). No entanto, mesmo com desfalques, a tendência é que o técnico Renato Gaúcho mantenha a formação com três zagueiros, bem-sucedida diante a Inter de Milão (ITA), nas oitavas, e Al-Hilal (SAU), nas quartas.

Segundo publicação do “ge” desta segunda-feira (7/7), respectivamente Renê e Hércules devem ganhar as vagas de Freytes e Martinelli, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Guga pode surgir entre os titulares.