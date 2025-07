Dínamo de Moscou faz jogo duro para vender Jorge Carrascal ao Flamengo

Colombiano já está apalavrado para defender as cores do Rubro-Negro, mas clube russo impõe dificuldades para que acordo aconteça

O Rubro-Negro, então, tem um acordo com o colombiano e tentou selar o acordo antes do Mundial de Clubes. No entanto, a diretoria entendeu que o clube russo queria tirar proveito da competição para elevar o valor da venda.

Com a proximidade da abertura da janela de transferências (de 10 de julho a 2 de setembro) , o Flamengo se movimenta para reforçar o elenco para a sequência da temporada. Assim, o clube tenta concretizar a contratação de Jorge Carrascal, porém o Dínamo Moscou, da Rússia, tem feito jogo duro para vender o atleta. A informação é do portal “ge”.

Por causa do impasse, o meia voltou à Rússia nos últimos dias e foi relacionado para o amistoso de sexta-feira contra o Partizan. Dessa forma, ele entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 1. Na sequência da preparação para a temporada europeia, o time ainda terá mais um amistoso. Será contra o Akhmat, antes do início do Campeonato Russo, dia 20.

Por fim, o Dínamo ficou insatisfeito com o Flamengo por causa da venda de Varela. Em 2022, o uruguaio chegou ao clube carioca por empréstimo após acionar a “cláusula de guerra”, que permitiu a jogadores suspenderem seus contratos com clubes russos e ucranianos em função do conflito entre os países. Em seguida, acertou em definitivo, o que gerou a insatisfação do clube.

