Diárias de R$ 12 mil, suíte exclusiva, foto em tempo real: luxos da chegada de Mel, caçula de Neymar

Quarta filha do astro do Santos, segunda com Bruna Biancardi, nasceu no último sábado (05), na zona sul de São Paulo / Crédito: Jogada 10

A caçula de Neymar, Mel, nasceu cercada por conforto e sofisticação na maternidade São Luiz Star, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Segunda filha de Bruna Biancardi com o astro, a recém-nascida e seus pais ocuparam a suíte presidencial mais exclusiva da unidade. O espaço conta com cômodos independentes para as mães e acompanhantes, e a diária ultrapassa o valor de R$ 12 mil. As camas do cômodo contam com lençóis 400 fios, e os banheiros exibem itens da grife Trousseau. Já no topo do prédio, uma adega climatizada capaz de abrigar até 200 garrafas e isso tudo acompanhado de um chef francês, que assina o cardápio personalizado da maternidade.