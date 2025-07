Di María é apresentado no Rosario Central e se emociona no retorno

Ángel Di María foi oficialmente apresentado pelo Rosario Central nesta segunda-feira (7) e não segurou a emoção ao retornar ao clube que o revelou. Em coletiva no Estádio Gigante de Arroyito, o campeão do mundo agradeceu o apoio da torcida e falou sobre o sonho de voltar a vestir a camisa do time do coração.

