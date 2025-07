Davide Ancelotti terá cláusula para ir à Copa com a Seleção Brasileira

Filho de Carlo Ancelotti atua como auxiliar desde 2015 e terá primeira chance como técnico no comando do Botafogo

Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti não deve sair completamente da Seleção Brasileira. Afinal, existe o desejo da CBF e de Carlo Ancelotti de contar com Davide na comissão técnica na Copa do Mundo de 2026. O contrato entre o Alvinegro e a entidade máxima do futebol brasileiro permite essa flexibilidade para que o italiano retorne à Seleção durante o Mundial. A informação é do “ge”.