Cruzeiro x Fluminense, pelo Brasileirão sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

De um lado, Raposa quer carimbar a vaga, enquanto, do outro, Tricolor tenta entrar no G8 na reta final da primeira fase do campeonato

Restam três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20. Assim, Cruzeiro e Fluminense medem forças, nesta terça-feira (8), às 21h (de Brasília), no Castor Cifuentes, pela 17ª rodada. Enquanto a Raposa busca carimbar a vaga, os Moleques de Xerém necessitam vencer para entrar no G8.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (8) terá a transmissão do SporTV e da CruzeiroTV.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa perdeu a invencibilidade de nove partidas na temporada após revés para o Uberaba, pelo Campeonato Mineiro da categoria. No entanto, na competição nacional, a última derrota foi em maio, contra o Corinthians, Desde então, vem de uma sequência de triunfos contra Cuiabá, Grêmio, Internacional, Atlético-GO e Bahia. O time quer garantir matematicamente a vaga e tentar encostar em Palmeiras (líder) e Red Bull Bragantino.

Como chega o Fluminense

A preparação para o duelo chegou ao fim nesta segunda-feira (7), com atividade na Cidade do Galo, CT do Atlético-MG. Assim, a novidade entre relacionados é o atacante Arthur Henrique, que é o terceiro atleta com mais jogos entre os juniores em seu primeiro ano junto à categoria. Por fim, embalado pela classificação sobre o Flamengo para a final do Torneio OPG, o Flu vive sua maior série de vitórias no ano, com cinco, sendo três sem ser vazado.