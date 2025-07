Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez curtem dia de folga em iate avaliado em R$55 milhões

Cristiano Ronaldo e sua esposa, Georgina Rodríguez, aproveitaram o dia de sol no domingo (6) para fazerem um passeio em Maiorca, uma ilha na Espanha, com o iate megaiate Azimut Grande 27 Metri, avaliado em mais de R$ 55 milhões.

Aliás, essa embarcação ficou famosa na série “Soy Georgina”, da Netflix, que conta o cotidiano da mulher do jogador de futebol. O iate conta com 26,82 metros de comprimento, cinco suítes, seis banhos, cozinha e amplos espaços de convivência externos e internos.

Dessa forma, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez criam os cinco filhos do jogador juntos. É possível ver a família reunida em diversos momentos, tanto em casa como em viagens, em alguns cliques de ambos nas redes sociais.

Vale ressaltar que apesar de estarem juntos há quase uma década eles ainda não se casaram oficialmente. Porém, há acordos caso haja uma separação mesmo sem o casório. Segundo a revista portuguesa TV Guia, Georgina ganhará uma pensão mensal de US$ 110 mil e a casa principal do casal em Madrid. O acordo existe para proteger o patrimônio do jogador, estimado em mais de US$2 bilhões, equivalente a R$ 9,7 bilhões, atualmente, de acordo com a imprensa europeia.

