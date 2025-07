Crespo é regularizado e pode estrear pelo São Paulo contra o Flamengo

Tricolor paulista resolve as pendências com Luís Zubeldía, e nome do novo técnico aparece no BID, na tarde desta segunda-feira (7)

O São Paulo conseguiu regularizar a situação de Hernán Crespo e terá a reestreia do treinador contra o Flamengo no sábado (12), em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anunciado no dia 18 de junho, o técnico argentino aguardava a resolução da rescisão entre o Tricolor e Luís Zubeldía.

Com as partes acertadas para o pagamento da rescisão do ex-comandante, o São Paulo conseguiu se livrar do imbróglio e inscreveu Hernán Crespo no BID, da CBF. Assim, o argentino poderá estar à beira de campo no Maracanã.