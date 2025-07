Clube português anuncia atacante promessa do Flamengo

O Alverca, de Portugal, anunciou, nesta segunda-feira (7), a contratação do atacante do Flamengo, Felipe Lima. O clube português confirmou a chegada do jovem de 19 anos, que vinha atuando na categoria de base rubro-negra. O jovem atleta foi destaque da equipe na conquista da Libertadores Sub-20 e estava bem no Campeonato Brasileiro da categoria.

De acordo com o perfil “Flazoeiro”, o Flamengo vai manter um percentual dos direitos do jogador para lucrar em uma venda futura. No anúncio, o Alverca reservou uma pequena declaração de Felipe Lima, que ressaltou a “oportunidade única de representar um clube histórico, em um país conhecido pelo seu futebol tático e de qualidade”.