Chapecoense vira no fim diante do Operário e sobe na tabela da Série B

De virada, a Chapecoense obteve excelente resultado nesta segunda-feira, 8/7. Afinal, em jogo pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, venceu de virada, fora de casa, o Operário,por 2 a 1. O jogo no Germano Krüger, com 3.390 torcedorees, começou com o time da casa saindo na frente no primeiro tempo. Gol de Mingotti. Porém, na etapa final, Giovanni Augusto e o paraguaio Walter Clar, este nos acréscimos, garantiram o triunfo dos catarinenses.

O jogo envolvia rivais diretos no meio da tabela. Assim, com a vitória, a Chape foi aos 22 pontos, pulando para o sétimo lugar. O Operário perdeu o jogo a chance de ultrapassar o rival. Com isso, fica nos 17 pontos, em 14º lugar. Mas apenas três pontos à frente do primerio dentro do Z4, o Paysandu.