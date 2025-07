Cantor revela escapadas de Renato Gaúcho ao vivo na Globo: ‘Escondido da mulher’

Técnico permanece com a delegação tricolor nos EUA para encarar o Chelsea nesta terça-feira (08), pela semifinal do Mundial de Clubes

O cantor Beto Barbosa protagonizou um momento inusitado na manhã desta segunda-feira (07), durante sua participação no programa Encontro, da TV Globo. Convidado para celebrar 40 anos de carreira, o artista fugiu do roteiro ao trazer à tona situações do passado envolvendo Renato Gaúcho, atual técnico do Fluminense.

Enquanto o jornalista Alex Escobar falava diretamente dos Estados Unidos sobre o Mundial de Clubes e mencionava ter conversado com o comandante tricolor, Beto interrompeu com uma frase que alterou imediatamente o tom da conversa. “Você tava falando do Renato, pergunta pra ele aí se lembra quando ele ia nos meus shows escondido da mulher dele? Rapaz, dava uma confusão danada”, revelou.