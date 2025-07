Botafogo-SP atinge 1 milhão de seguidores e lidera ranking digital no interior paulista

Com maior torcida do interior de São Paulo, Pantera supera rivais da Série B nas redes sociais e celebra crescimento histórico nas redes

Segundo a pesquisa, o Botafogo-SP teve o maior crescimento proporcional nas redes sociais em 2024. O salto foi de 22% em sua base digital, o que representa cerca de 170 mil novos seguidores — o melhor desempenho entre todos os clubes monitorados no ano. Assim, superou equipes com maior tradição e visibilidade nacional.

O Botafogo-SP atingiu, neste mês, a marca expressiva de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Com isso, o clube consolidou-se como o time do interior de São Paulo com maior presença digital e um dos mais relevantes da Série B do Campeonato Brasileiro. O número, confirmado pelo ranking digital de junho de 2025 do IBOPE Repucom, reflete o trabalho de fortalecimento da marca nas plataformas online e o crescente engajamento da torcida tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hoje, o Pantera lidera com folga entre os times do interior paulista com mais seguidores. Deixou para trás concorrentes históricos como Guarani e Ponte Preta. Esse avanço reforça a posição do Botafogo-SP, que já aparecia em rankings anteriores como dono da maior torcida entre os clubes do interior de São Paulo. Além disso, figurava entre os 20 primeiros no cenário nacional, à frente até de times da Série A.

Contudo, a estratégia adotada pelo clube tem dado resultado. Conteúdos exclusivos, campanhas interativas e a valorização da identidade regional fortaleceram a presença digital. Isso, portanto, transformou as redes sociais em um ativo importante — tanto para engajar torcedores quanto para atrair patrocinadores.

Torcida é o patrimônio do Botafogo, diz dirigente

Para Adalberto Baptista, presidente do Conselho Administrativo da Botafogo SA, o feito é fruto de um trabalho estruturado nos últimos anos.

“A torcida é o maior patrimônio do Botafogo. Estamos investindo para que ela se sinta cada vez mais próxima do clube. Os resultados nas redes mostram que estamos no caminho certo. A meta agora é transformar esse alcance em novas receitas e projetos, mantendo o clube em crescimento dentro e fora de campo” afirmou.