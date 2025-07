Atacante do Chelsea recebe indireta da ex-namorada antes de jogo contra o Fluminense

Blues enfrentará o Fluminense pela semifinal do Mundial de Clubes nesta terça (8), o seu terceiro adversário brasileiro no torneio

O Chelsea desafiou a desconfiança com relação a como seria seu desempenho no Mundial de Clubes. Após um tropeço contra o Flamengo, ainda na etapa de grupos, a equipe inglesa conseguiu alcançar as semifinais do torneio. Apesar de ser desfalque do confronto decisivo com o Fluminense pelas semifinais por cumprir suspensão, o centroavante Liam Delap passou por uma situação incômoda fora dos gramados, na véspera da partida.

Afinal, o atacante, de 22 anos, foi alvo de indiretas da sua ex-namorada, Leanna Paul. A influenciadora, de 25 anos, criticou o antigo companheiro depois do fim do relacionamento com um ano de duração.