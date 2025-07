André Jardine é eleito o melhor técnico da temporada no México pela segunda vez consecutiva

Com três títulos nacionais em dois anos, treinador brasileiro consolida hegemonia do América e já é o mais vitorioso da história do clube

O brasileiro André Jardine foi eleito pela segunda vez consecutiva o Melhor Treinador da Temporada do Campeonato Mexicano. A premiação oficial da competição, realizada no último domingo (6), leva em consideração o desempenho entre junho de 2024 e junho de 2025, e é mais um reconhecimento ao trabalho do técnico que levou o América do México a estabelecer uma dinastia de títulos no país após um longo período de jejum.

Neste período, Jardine comandou o América em mais uma campanha vitoriosa ao conquistar, em dezembro de 2024, o título do Torneio Apertura 2024 — seu terceiro campeonato mexicano seguido, superando o Monterrey na decisão. Já no Clausura 2025, o time de Jardine chegou novamente à final — sua quarta consecutiva — mas dessa vez ficou com o vice-campeonato após uma derrota para o Toluca.

“É um orgulho muito grande receber novamente esse prêmio, em nome de toda a nossa comissão técnica, elenco e direção. Quem nos acompanhou sabe como foram grandes os obstáculos que enfrentamos especialmente nesses últimos dois torneios, em termos de lesões, calendário e por não podermos atuar na nossa casa, mas nós não medimos esforços para colocar o América sempre onde merece estar”, comenta o treinador de 45 anos, que está há dois anos no cargo e já é o técnico mais vencedor da história do América, com seis títulos em sua galeria.

Treinador histórico no clube

Marcado por seu estilo de jogo ofensivo, disciplinado e de forte sentido coletivo, André Jardine rapidamente construiu grande identificação com o torcedor americanista. Além disso, em dezembro de 2024, ter recusado uma oferta do Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Na temporada 2023/24, o brasileiro já havia conquistado o prêmio como o melhor treinador do ano da Liga MX, após conquistar o bicampeonato mexicano. Na ocasião, o clube encerrou uma seca de nove temporadas, o que fez com que o clube voltasse a disparar como o maior campeão nacional.

André Jardine se prepara para nova temporada

No próximo fim de semana, André Jardine inicia a disputa pelo tetracampeonato com o América, que visita o Juárez pela primeira rodada do Apertura 2025.