André Henrique se beneficia de dúvidas e sobe em hierarquia no Grêmio

O jovem atacante André Henrique passa por uma fase em que recupera seu espaço no Grêmio. O momento positivo é simbólico, já que em parte do seu período no profissional foi marcado por duas lesões, no ano passado. Ele passou a recuperar espaço na equipe com a chegada do técnico Mano Menezes. Inclusive, com as indefinições envolvendo Arezo e Braithwaite, há a possibilidade do camisa 77 ser o titular no primeiro jogo no retorno da temporada. No caso, a final da Recopa Gaúcha.

Por sinal, no único teste na intertemporada e antes da volta dos compromissos, André foi titular no jogo-treino contra o Aimoré, na última quarta-feira (02/07). O atacante, aliás, marcou um dos gols da vitória por 5 a 2 sobre o adversário, no CT Luiz Carvalho. O camisa 77 iniciou a atividade, pois Braithwaite foi poupado devido à dores no tornozelo direito.