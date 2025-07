Alvo do Corinthians não marca gols há mais de um ano

Timão avalia a contratação de Carlos Vinícius, livre no mercado, mesmo com jogador vivendo um longo jejum sem balançar as redes / Crédito: Jogada 10

O Corinthians segue avaliando a contratação do atacante Carlos Vinícius, que está sem clube desde o final do contrato com o Fulham. O jogador em um currículo de respeito, com passagem por grandes clubes da Europa, mas não balança as redes há mais de um ano.