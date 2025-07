‘Muito chocado’: Donnarumma desabafa após grave lesão de Musiala no Mundial

Goleiro do PSG esteve diretamente envolvido no lance que resultou na fratura da fíbula do jogador do Bayern pelas quartas do torneio da Fifa

A grave lesão de Musiala no duelo entre PSG e Bayern de Munique, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, não sai da cabeça de Donnarumma. O goleiro do time francês se envolveu diretamente no lance que resultou na fratura da fíbula do meio-campista. e afirmou ainda estar “muito chocado” com o episódio.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, Musiala participou de uma dividida de bola e se chocou com os braços do italiano. Ao ficar preso no campo, o tornozelo do camisa 42 virou por completo, quebrando o pé do atleta.