Felipe Carballo não se reapresenta ao Grêmio; saiba motivo

Volante uruguaio, que estava emprestado ao New York Red Bulls, nos Estados Unidos, era esperado pelo clube no último sábado

De acordo com informação do Grêmio, Carballo teve problemas com a mudança para Porto Alegre e é esperado na segunda-feira. O Tricolor, entretanto, não descarta negociar o atleta. A janela de transferências para o mercado internacional se abre em 10 de julho e vai até 2 de setembro.

Felipe Carballo ainda não reapresentou ao Grêmio . A chegada do volante ao CT Luiz Carvalho estava prevista para o último sábado. Ele estava emprestado ao New York Red Bulls, nos Estados Unidos, até o dia 30 de junho. O clube norte americano, afinal, não exerceu o poder de compra do jogador. Assim, ele retorno ao Tricolor.

O último jogo pelo clube americano ocorreu no sábado passado, o 2 a 2 com o Minnesota United, pela Major League Soccer (MLS). O uruguaio possui contrato com o Grêmio até dezembro de 2026.

Após a primeira temporada com boa afirmação, ajudando o Grêmio conquistar o Gauchão e chegar ao vice-campeonato brasileiro, Carballo não conseguiu manter o mesmo rendimento em 2024. Até por isso, com a perda de espaço com Renato Gaúcho, o volante chegou a ser sondado pelo Nacional para retornar ao Parque Central. Porém, o Tricolor descartou o empréstimo. No entanto, em seguida aceitou emprestá-lo para o time norte-americano.

Uma das primeiras contratações da gestão de Alberto Guerra, em dezembro de 2022, Felipe Carballo veio do Nacional, do Uruguai, e custou cerca de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões, na cotação da época). O contrato do volante com o Tricolor é válido até o final de 2026.