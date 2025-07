Atacante irlandês já tem data para chegar ao Rio e assinar com Flamengo

Novo reforço do Flamengo , Michael Johnston já tem data para desembarcar no Rio de Janeiro. Segundo o site “ge”, o irlandês chegará à Cidade Maravilhosa na próxima terça-feira (8) para assinar contrato. O clube carioca vai desembolsar em torno de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões), e envolve também bonificações por metas alcançadas pelo atleta. Aliás, o vínculo entre as partes vai ser de quatro temporadas.

A tendência é de que ele seja anunciado dois dias depois pelo Flamengo, na quinta-feira, data da abertura da janela de transferências no Brasil. Atacante pelas beiradas, Mikey atua pelo lado esquerdo e é conhecido por ser ágil e driblador. Além disso, tem o apelido de “mágico”.

Na última temporada, Mikey Johnston, entretanto, teve números modestos. Em 41 partidas, marcou três gols (um gola cada 14 partidas!) e contribuiu com cinco assistências pelo West Bromwich, na segunda divisão inglesa. Johnston marcou bem menos do que os 19 gols de Pirone, artilheiro da competição, e também abaixo do número do seu companheiro de West Brom, Josh Maja, que marcou 12 vezes. O seu time ficou apenas no 9º lugar, passandolonge da zona de classificação à elite.

O atacante, que joga pelos flancos e não é um 9 típico, nasceu em Glasgow, na Escócia. Mas joga pela seleção da Irlanda. Começou sua carreira no Celtic. Ele também tem passagens pelo Vitória de Guimarães, em Portugal. Ao todo, ele atuou em 181 partidas e balançou as redes 26 vezes. Pela modesta seleção da Irlanda, em 15 jogos fez dois gols.

